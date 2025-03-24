Cristiano Ronaldo, Guinness Dünya Rekoru ödülüne aldı

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Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, elde ettiği başarılarla tarih sayfalarını yeniden yazmaya devam ediyor.

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanşında Portekiz Milli Takımı ile Danimarka Milli Takımı karşı karşıya geldi.

MİLLİ TAKIMLARDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN OYUNCU OLDU

Mücadele öncesi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo bir ödüle layık görüldü.

40 yaşındaki futbolcu, milli takımlarda en çok galibiyet alan (132) futbolcu olarak Guinness tarihine geçti.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo, mücadelenin 6. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Milli Takım ile 219 maça çıkan Portekizli yıldız, 135 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.