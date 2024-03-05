Cristiano Ronaldo için olay sözler: Çenesini kapatsın Fransa'nın eski futbolcularından Frank Leboueuf, Cristiano Ronaldo hakkında sert eleştirilerde bulundu.

ensonhaber.com

Fransız eski futbolcu Frank Leboueuf, Cristiano Ronaldo'nun Ligue 1 hakkında söylediği sözlere cevap verdi ve Portekizli yıldızı eleştirdi.

Suudi Pro Lig'de Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, daha önce yaptığı ödül töreni konuşmasında Suudi Arabistan Ligi'nin Ligue 1'den daha iyi olduğunu söylemişti.

"Çünkü Messi, Ligue 1'de oynadı"

Fransız stoper, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligue 1'den iyi olduğunu söylemesi beni rahatsız etti.



Sizce neden bunu Portekiz Ligi için değil de Ligue 1 için söylemeye karar verdi? Çünkü Lionel Messi, Ligue 1'de oynadı!

"Çenesini kapatsın"

Frank Leboueuf, Ronaldo'ya "Bir oyuncu olarak ona büyük bir saygım var ama Ronaldo çenesini kapatsın. Bu Ligue 1'e haksızlık" ifadelerini kullandı.