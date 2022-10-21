Cristiano Ronaldo için Süper Lig hayali

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kadro dışı kaldı. Türk futbolseverler de Portekizli efsaneyi kendi takımlarının formasına montajlarak hayal kurmaya devam ediyor

Manchester United'da stadı maç bitmeden terk ettiği için kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo, yeni takım arayışına geçerken, ocak ayında kesin olarak Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmayı düşünüyor.

Maaş beklentisini düşürmeyi planlayan 37 yaşındaki futbolcu için Türk sporseverler de heyecanlı bir bekleyiş içerisinde.

Süper Lig hayali

Bugüne kadar Roberto Carlos, Guti, Quaresma, Anelka, Drogba, Hamsik ve Sneijder gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Süper Lig ekiplerinden birinin hamle yaparak Ronaldo'yu Süper Lig'e kazandırmasını uman taraftarlar, mizahla karışık olarak Portekizli oyuncuyu takımlarının formalarına montajlıyor.

Yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın ilgisine cevap veren yıldız futbolcu, "Galatasaray büyük bir kulüp ancak Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." demişti.

37 yaşındaki süperstarın yeni adresi şimdiden merak ediliyor.