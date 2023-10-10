Cristiano Ronaldo ne zaman futbolu bırakacağını duyurdu

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Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, dört yıl daha futbol oynamayı planladığı belirtti.

"42 yaşına kadar oynamak istiyorum"

38 yaşındaki Portekizli yıldız kariyeriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve zihinsel olarak iyi durumdayım. 33 yaşından sonra öğrendiğim en önemli şey, neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor. Ama gerçek savaş zihinsel oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim. 42 yaşına kadar futbol oynamaya devem etmek ve neler olacağını görmek istiyorum.