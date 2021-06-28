Cristiano Ronaldo son düdükle birlikte yıkıldı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Belçika'ya elendikleri maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

EURO 2020 son 16 turunda Belçika, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda son şampiyon Portekiz'le karşılaştı.

42. dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle Belçika, Portekiz'i turnuvanın dışına itti.

RONALDO'NUN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Maçın son düdüğüyle birlikte Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo büyük üzüntü yaşadı.

Maçın ardından adeta yıklılan Ronaldo'yu, Belçikalı yıldızlar Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne teselli etti.



