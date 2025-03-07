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Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’nun maçı sırasında yaşanan ilginç bir an, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü futbolcuyu tribünden desteklemeye giden ve ‘Adanalı Ronaldo’ lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan, yıldız isimle karşı karşıya gelince ortaya eğlenceli bir diyalog çıktı.

ADANALI RONALDO'YA TAKILDI: "BANA BENZEMİYORSUN, ÇİRKİNSİN"

Karşılaşmanın ardından Ronaldo ile bir araya gelen Akdoğan, Portekizli futbolcunun dikkatini çekmeyi başardı. Ancak yıldız oyuncunun beklenmedik bir espriyle kendisine seslenmesi, o anları izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Cristiano Ronaldo, Akdoğan’a dönerek “Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin.” sözleriyle takıldı. Bu sözlerin ardından her iki isim de kahkahalar atarak birbirini selamladı.

Bu samimi ve eğlenceli anlar, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Futbolseverler, Cristiano Ronaldo’nun neşeli tavırlarına ve ‘Adanalı Ronaldo’nun doğal tepkisine büyük ilgi gösterdi. Mizah dolu bu karşılaşma, futbolun yalnızca sahada değil, tribünlerde de insanları bir araya getiren ve eğlendiren bir tutku olduğunu bir kez daha gösterdi.