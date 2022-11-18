Cristiano Ronaldo’dan konuşulacak açıklama

Manchester United’ın Portekizli ismi Cristiano Ronaldo, son günlerde yaşadığı olaylar ile gündemden düşmüyor. Yıldız oyuncu çarpıcı açıklamalarına devam ediyor.

Spor dünyasında son dönemlerin en çok konuşulan ismi Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo. 37 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmüyor.

Ronaldo, Talk Sport’tan Piers Morgan’a çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"Instagram takipçimle banka hesabımdaki para miktarı hemen hemen benzer rakamlar”

Yaptığı açıklamalar ile Manchester United’daki geleceği tartışılan Ronaldo’nun yeni bir demeci ise sosyal medyada çok konuşuldu. Portekizli yıldız, ”Instagram takipçimle banka hesabımdaki para miktarı hemen hemen benzer rakamlar." diyerek gündem yarattı.

Bu sezon 3 gol ve 2 asist yaptı

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 16 mücadelede 3 gol ve 2 asist ile oynadı.Yıldız oyuncu şuan Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı ile Katar’da bulunuyor.