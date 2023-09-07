Cristiano Ronaldo'dan Messi sözleri: Rekabet bitti, arkadaş değiliz Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, yıllarca rekabet ettiği Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan, Portekiz'in Slovakya maçı öncesinde en büyük ezeli rakibi Lionel Messi hakkında sürpriz bir itiraf geldi.

Portekiz'in EURO 2024'a katılmak için oynayacağı Slovakya maçı öncesinde Lionel Messi özelinde de konuşurken şu anda formasını giydiği Suudi Pro Lig ekibi Al Nassr hakkında da konuştu.

850. golü hakkında

Kariyerinde, 850. golünü atan Portekizli yıldız, "Bu tarihi bir dönüm noktası. Ulaşacağımı hiç düşünmediğim bu rakamlara ulaşmak benim için sürpriz oldu. Ama daha fazlasını istiyorum. Bana yardımcı olanlara teşekkür ederim." dedi.

"Arabistan Ligi'nde oynamak normal"

Portekizli süperstar, Suudi Arabistan'daki futboldan şu sözlerle bahsedetti:

Arabistan Ligi'nde oynamak normal. Bir Al-Nassr oyuncusu olarak bunun olacağını biliyordum, bu bir değişikliği değiştirmek bir ayrıcalık. Bir ülkenin kültürü ve futbolu, harika yıldızlara sahip olması beni gururlandırıyor, öncü oldum ve bununla gurur duyuyorum.

"Messi'den nefret etmeniz gerekmiyor"

Ronaldo, ezeli rakibi Messi hakkında ise şu ifadeleri kullandı: