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    Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

    Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

    Portekiz Milli Takımı kampında bulunan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, koronavirüse yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 17:11
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    UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile karşı karşıya gelecek olan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, üzüntüsü yaşanıyor.

    Portekiz Futbol Federasyonu, Juventuslu futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    İKİNCİ KEZ TEST YAPILACAK

    Portekiz Milli Takımı'nın salı günü yaptığı antrenman sonrası verilen testler sonucunda 35 yaşındaki futbolcunun verdiği örnek pozitif çıktı. Ancak, test sonucunun şüpheli olduğu ve bu nedenle ikinci bir test yapılarak sonucun beklendiği belirtildi.

    Cristiano Ronaldo nun koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    İSVEÇ MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

    Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Ronaldo'nun, herhangi bir semptom taşımadığı bilgisine de yer verildi.

    Diğer tüm oyuncuların ve antrenörlerin test sonucu ise negatif çıktı.

    Cristiano Ronaldo'nun İsveç ile oynanacak mücadelede sahada olmayacağı ve izole edildiği duyuruldu.

    Cristiano Ronaldo nun koronavirüs testi pozitif çıktı #2

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