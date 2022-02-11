Cristiano Ronaldo'nun oğlu Manchester United'a transfer oldu

Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olarak sayılan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. Manchester United altyapısına transfer oldu.

Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle dikkat çeken oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Manchester United'ın altyapısına transfer oldu.

Cristiano Junior daha önce Juventus'un altyapısında da oynamıştı.

"POTANSİYELİ VAR, HIZLI VE İYİ TOP SÜRÜYOR"

Cristiano Ronaldo futbol konusunda oğlunun yetenekli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Potansiyeli var, harika, hızlı ve iyi top sürüyor. Bu iş zor ve çok fazla adanmışlık gerektirir. Ona baskı yapmayacağım ama eğer bana onun bir futbolcu olmasını isteyip istemediğimi sorarsanız elbette isterim. İster futbolcu ister doktor olsun, onun için en iyisini istiyorum." dedi.





"HOŞLANMADIĞIMI BİLDİĞİ HALDE BAZEN CİPS YİYOR"

Oğlu hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Ronaldo, "Oğlumun harika bir futbolcu olup olmayacağını göreceğiz. Hoşlanmadığımı bildiği halde bazen cips yiyor. Bazen oğluma koşu bandında koştuktan sonra soğuk suya dalmasını söylüyorum ve o da 'Baba, orası çok soğuk' diyor. Ancak normal, o daha 10 yaşında." demişti.