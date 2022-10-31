Cristiano Ronaldo'nun yeni malikanesi

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'de bir malikane satın alarak restore ettirdi. Bu gelişme aynı zamanda transfer iddialarını da güçlendirdi.

Cristiano Ronaldo'nun ocak ayında Sporting Lizbon'a dönecek iddialarını güçlendirecek bir gelişme yaşandı.

Manchester United'da aradığını bulamayan teknik direktör Eric Ten Hag ile sorunlar yaşayan Portekizli dünyaca ünlü futbolcunun, ülkesine dönmek istediği iddia ediliyor.

MLS'ten teklif almasına karşın Sporting Lizbon'a dönmek istediği vurgulanan 38 yaşındaki futbolcu, Portekiz'de bir malikane aldı ve içini restore ettirdi.

2 bin 720 metrekarelik malikane

18 milyon sterlin harcadığı muhteşem yapı Portekiz'in en pahalı gayrimenkulerinden birisi durumunda.

Üç katlı 2 bin 720 metrekarelik malikanenin özellikleri de oldukça etkileyici. Ayrıca evde, çeşitli bahçeleri ve devasa bir yüzme havuzunu içeren 544 metrekarelik bir açık alan bulunmakta.

Ronaldo'nun, maaş konusunda anlaşması durumunda MLS veya Portekiz'e dönebileceği iddia ediliyor.