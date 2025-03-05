Cristiano Ronaldo'ya İran'da 'kırbaç' iddiası: Resmi açıklama geldi

Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yla ilgili geçtiğimiz gün ortaya bir iddia atıldı.

Buna göre 39 yaşındaki yıldız futbolcunun, Eylül 2023'te İran'a yaptığı ziyaret sırasında bir kadın sanatçıya sarılması nedeniyle böyle bir cezaya çarptırıldığı öne sürüldü.

Bu durum üzerine Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Estaghlal ile Suudi Arabistan takımı Al Nassr, Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

RONALDO İRAN'A GÖTÜRÜLMEDİ: İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Karşılaşma golsüz sona ererken, konuk ekibin kadrosunda Cristiano Ronaldo'nun yer almaması dikkat çekti.

Ronaldo'nun kadroda yer almaması sonrası ortaya atılan iddialar uluslararası basında geniş yankı uyandırırken spekülasyonlar da giderek arttı.

İddianın büyümesinin ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı.

KADIN SANATÇIYA SARILDI DİYE KIRBAÇ CEZASI İDDİASI: RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

İran Yargı Erki Bilgi Merkezi tarafından yapılan duyuruda, Ronaldo'nun böyle bir ceza almadığı belirtildi.

İran Yargı Erki Bilgi Merkezi, “Cristiano Ronaldo hakkında herhangi bir yargılama söz konusu değildir. Bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

ENGELLİ RESSAMA JEST YAPMIŞTI

Öte yandan Ronaldo’nun, adı geçen olayda İranlı engelli ressam Fatemeh Hamami’ye jest olarak sarıldığı ve ona imzalı bir forma hediye ettiği biliniyor.

Ancak bu hareketin İran yasalarına aykırı olduğu iddiaları basına yansımış, hatta ünlü futbolcunun bir sonraki İran ziyaretinde 99 kırbaç cezasına çarptırılabileceği ileri sürülmüştü.