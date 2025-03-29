Cristiano Ronaldo'yla yaşadığı sorun Pioli'nin sonunu getirebilir

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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'da işler yolunda gitmiyor.

Öyle ki ligde lider Al-Ittihad’ın 10 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Al-Nassr'da, teknik direktör Stefano Pioli'nin görev süresi beklenmedik bir şekilde sona erebilir.

Ancak bunun nedeni sadece liderlikten uzaklaşılması değil...

İtalyan teknik adamın Cristiano Ronaldo ile yaşadığı gerilim, görevden ayrılış sürecini hızlandırdı.

RONALDO'YLA TERS DÜŞTÜ: GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR

İtalyan basınına göre, Pioli ile Ronaldo arasında ciddi bir soğukluk yaşanıyor.

14 Mart’ta Al-Kholood karşısında alınan 3-1’lik galibiyette, Pioli’nin Ronaldo’yu oyundan alması bardağı taşıran son damla oldu.

Karardan memnun olmayan 40 yaşındaki süperstar, sahayı öfkeyle terk edip doğrudan soyunma odasına yöneldi.

İkilinin kısa bir sözlü tartışma yaşadığı da öne sürüldü.

ROMA'NIN BAŞINA GEÇEBİLİR

Sezon sonunda kontratında yer alan çıkış maddesinin devreye girmesiyle, Pioli’nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Ancak tecrübeli teknik direktör için yeni bir görev kapıda olabilir.

Claudio Ranieri’nin sezon sonunda Roma’daki görevinden ayrılmasıyla birlikte, Pioli’nin Serie A’ya geri dönebileceği konuşuluyor.

İtalyan medyası Pioli'nin Roma için ciddi bir aday olduğunu yazdı.