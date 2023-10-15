Cristoph Daum hastalığı hakkında konuştu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, hastalığıyla ilgili "Henüz iyileşmedim. Kanser konusundaki araştırmalar büyük ilerleme kaydediyor ve yakında yeni yöntemler ortaya çıkabilir" dedi.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye üst üste iki, Beşiktaş'a da bir şampiyonluk kazandıran ve yakalandığı kanserle mücadele eden Alman teknik adam Christoph Daum, sağlık durumu hakkında konuştu.

Türkiye'de Bursaspor'u da çalıştıran 69 yaşındaki teknik adam, kanser sebebiyle gördüğü tedaviye dair Alman basınına açıklamalarda bulundu.

"Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor"

Daum, sözlerine şu şekilde başladı:

Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Tedavilerin olumlu etkisi var, kanser hücreleri hafifçe kayboluyor. Ayrıca meditasyon ve nefes egzersizleri gibi destekleyici önlemler de kullanıyoruz. Üniversite hastanesinin onkoloji bölüm başkanı Profesör Jürgen Wolf benimle çok iyi ilgileniyor. Ne yazık ki kanser çok sinsi bir hastalık ve aniden vücudun başka bir yerine metastaz yapabiliyor. Bu durum sizi mahvedebilir.

"Henüz iyileşmedim"

Christoph Daum, henüz iyileşmediğini ifade etti.

Henüz iyileşmedim. Kanser konusundaki araştırmalar büyük ilerleme kaydediyor ve yakında yeni yöntemler ortaya çıkabilir. Amacımız akut bir durumu kronik bir duruma dönüştürmek, hastalığı kontrol altına almaktı. Umarım daha da fazlası olur.

"Bir haftada 22 kemoterapi gördüm"

Alman teknik adam, 1 haftada 22 kemoterapi gördüğünü söyledi.

Size pompalanan tüm bu zehirle zihinsel olarak başa çıkmak için kendime söylediğim şey kemoterapinin bir doping olduğuydu. Ama son bir haftada 22 kemoterapi tedavisinden sonra, yan etkileri engellemek biraz zorlaştı.

"Neredeyse komaya giriyordum"

Daum, geçmişti komaya girebileceğini açıkladı.

Doktorlar, ABD'deki oğlumu ziyaret etmemi kabul ettiler. Ama tahmin edin ne oldu; Zatürreye yakalandım! Neredeyse komaya giriyordum. Eşim Angelica, 'sana bağırdım ama beni duymadın' dedi.

"Bütün uyuşturucu maddelere yeterince doydum"

"Acılarla baş etmek için esrar kullanır mısınız?" sorusuna Daum şu yanıtı verdi:

Hayır, kullanmam. Bütün uyuşturucu maddelere yeterince doydum. Doktorların verdiği ilaçlara güveniyorum.

"Bir gün hepimiz öleceğiz"

"Ölümü ne sıklıkla düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında Alman teknik adam, şunları dedi:

Bir gün hepimiz öleceğiz. Ölmeden önce hayatımı en iyi şekilde sürdürmek isterim."

"Hastalandıktan sonra dahi teklifler aldım"

"Teknik direktörlüğe dönecek misiniz?" sorusunu Daum şu şekilde yanıtladı:

Hastalandıktan sonra dahi teklifler aldım. Brugge'den sportif direktörlük, Balkan ülkelerinden birinden ise antrenörlük teklifi aldım. Kemoterapi nedeniyle yüzde 100 müsait olamıyorum. Çalıştığım yerde adımı tam anlamıyla hissettirmek isterim.

"Şu an en iyi Alman teknik direktör bence Julian Nagelsmann"

Daum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bence şu an en iyi Alman teknik direktör bence Julian Nagelsmann. Kesinlikle Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ve Ralf Rangnick ile aynı seviyede. Julian'ın harika bir tutumu var.

"Artık dinleniyor yazabilir"

"Bir gün mezar taşınızda ne yazsın istersiniz?" sorusu karşısında Daum şu cevabı verdi: