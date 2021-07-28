Crystal Palace'tan Ozan Tufan'a teklif

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan'a, İngiliz takımı Crystal Palace'tan 8 milyon euroluk teklif geldi. Sarı-lacivertliler bu rakamı az bularak öneriyi geri çevirdi.

Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği performansla alkış alan ancak tekrar kilo aldıktan sonra performansı düşen Ozan Tufan için Crystal Palace yeniden devreye girdi.

8 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Ozan'ın kadro dışı kaldığı dönemde transferden son anda vazgeçen İngiliz takımı, yıllar sonra yine temas sağladı.

Fenerbahçe'nin kapısını 8 milyon euro ile çalan Crystal Palace, ilk teklifinden olumsuz yanıt aldı. Sarı-lacivertli takımın 1 numarası Ali Koç'un belirlediği bonservis bedelinin yanından geçmeyen teklif sonrası İngilizlerin beklemeye geçtiği öğrenildi.

37 MAÇTA 6 GOL 10 ASİST

Ali Koç'un 15 milyon euro civarında bir teklif beklediği kaydedilirken, 26 yaşındaki orta saha da Vitor Pereira yönetiminde sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Ozan Tufan, geçen sezon 37 maçta 6 gol 10 asistlik performans sergilemişti.