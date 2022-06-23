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    CSKA, Yusuf Yazıcı için Lille'le anlaşamadığını açıkladı

    CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın bonservisi konusunda Lille ile anlaşmaya varılamadığını ve Yusuf'un Lille'e geri döneceğini açıkladı.
    • 23.06.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 19:25
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    CSKA, Yusuf Yazıcı için Lille'le anlaşamadığını açıkladı

    Yusuf Yazıcı, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lille kulübüne geri döndü.

    CSKA Moskova'dan yapılan açıklamada; Lille ile bonservisi konusunda anlaşma sağlanamadığını ve Yusuf'un Lille'e geri döneceği duyuruldu.

    350 bin euroya kiralanan Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova, 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ise indirmeye çalışıyordu.

    CSKA, Yusuf Yazıcı için Lille le anlaşamadığını açıkladı #1

    CSKA'da iyi bir sezon geçirmişti

    Lille'de Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik ile birlikte şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da 12 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

    Yusuf Yazıcı'nın Lille ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    CSKA, Yusuf Yazıcı için Lille le anlaşamadığını açıkladı #2

    Sinan Akyüz - Ensonhaber Spor Servisi


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