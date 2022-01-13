Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Çalık’ın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı dolayısıyla merhumun ailesini telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

NİKAH TARİHİ ALMAK İÇİN GİTTİ

Hayatını kaybeden Çalık’ın, Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi.

Acı haber başta ailesi olmak üzere spor camiasını büyük üzüntüye boğdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Kulüplerden başsağlığı mesajları yayınlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çalık Ailesi'ne taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.