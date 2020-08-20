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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u ağırladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u ağırladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
    • AA
    • 20.08.2020 - 00:32
    • Güncelleme : 20.08.2020 - 00:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u ağırladı

    Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç u ağırladı #1

    GALATASASARAY BAŞKANI DA GELMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul ettiği duyuruldu.

    53 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

    Galatasaray'dan şu açıklama yapılmıştı:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç u ağırladı #2

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç u ağırladı #3

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