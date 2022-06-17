Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Erdoğan burada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu da yer aldı

Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Erdoğan ayrıca Vahdettin Köşkü'ne gelmeden önce yol üzerindeki bir emlak ofisine uğrayarak, yetkililerle sohbet etti.

























