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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 17:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas'ı kabul etti

    Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.

    DETAY PAYLAŞILMADI

    Çankara Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ı kabul etti #1


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