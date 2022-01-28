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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 16:47
- Güncelleme : 28.01.2022 - 17:20
Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.
DETAY PAYLAŞILMADI
Çankara Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.