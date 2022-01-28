Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.

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Çankara Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.