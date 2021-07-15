Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlığa seçildikten sonra ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GÖRÜŞMEDEN FOTOĞRAF

Sürpriz görüşmenin neden yapıldığına dair henüz açıklama yapılmazken, görüşme öncesi fotoğraf sosyal medyada da paylaşıldı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabında ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bir saat süren baş başa görüşme öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Başkanımız Burak Elmas hatıra fotoğrafı çekildiler." ifadelerine yer verildi.