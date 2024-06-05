Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaraylı yöneticileri kabul etti
ensonhaber.com

Süper Lig'i 102 puanla rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor.

Dünyanın birçok noktasında sarı-kırmızılı taraftarlar, 24. şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Galatasaraylı yöneticiler ve sporcular, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarete gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaraylı yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sporcular yer aldı.