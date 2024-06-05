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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaraylı yöneticileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaraylı yöneticileri kabul etti Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.