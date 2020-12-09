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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçılıkla ilgili tweet attı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçılıkla ilgili tweet attı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Webo'ya yapılan ırkçılığı şiddetle kınıyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 00:30
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 00:47
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    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, deplasmanda PSG ile oynadığı maçta skandal bir olay yaşandı.

    Maçın 4. hakeminin yardımcı antrenörümüz Webo'ya ırkçılık yapması üzerine sahadan çekilen temsilcimiz, hakemin değiştirilmesinin ardından yeniden sahaya çıktı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan ırkçılıkla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçılıkla ilgili tweet attı #1

    Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "ŞİDDETLE KINIYORUM"

    "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçılıkla ilgili tweet attı #2

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi İZLE

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