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Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçılıkla ilgili tweet attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçılıkla ilgili tweet attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Webo'ya yapılan ırkçılığı şiddetle kınıyorum" dedi.