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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil ile bir araya geldi
Başakşehir'in yeni oyuncusu Mesut Özil, Rıdvan Dilmen'le birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
- 07.09.2022 - 17:13
- Güncelleme : 07.09.2022 - 17:15
Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'le bir araya geldi.
"Her zamanki gibi futbol sohbeti"
Buluşmayı sosyal medya hesabından yayınlayan Mesut Özil, "Her zamanki gibi futbol sohbeti." ifadelerini kullandı.