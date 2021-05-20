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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularıyla görüştü.
    • AA
    • 20.05.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 16:20
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    Sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaşmıştı.

    Cumartesi akşamki karşılaşmanın ardından salı akşamı da Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamladı.

    BEŞİKTAŞ, ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ

    Kıran kırana geçen bir sezonun ardından ipi göğüsleyen Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

    Beşiktaş Futbol Kulübü'nün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ziyaretine yönetim, teknik ekip, ve futbolcular katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ı kabul etti #1

    ERDOĞAN'DAN BEŞİKTAŞ'A TEBRİK

    Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası götürüldü.

    Samimi bir havada gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ı kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ı kabul etti #3

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ı kabul etti #8

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