Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı kabul etti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 3-0'lık skorla mağlup eden ve bitime iki hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor.

Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gitti.

ERDOĞAN, OYUNCULARI KABUL ETTİ

Erdoğan, sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla noktalayan Galatasaray'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyet yer aldı.