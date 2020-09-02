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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un yönetici ve futbolcuları ile bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 15:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuları kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraflar yayınlandı.
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