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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'u kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un yönetici ve futbolcuları ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 15:58
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'u kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuları kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraflar yayınlandı.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor u kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor u kabul etti #2

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