Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'ya baskı yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan alınan Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1 yarışı hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsten dolayı Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına izin verilmeyen Şampiyonlar Ligi Finali ve Formula 1 yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.





ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya baskı yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda siyasi bir karar aldılar. Siyasi bir karar diyorum çünkü 1-2 yıl öncesinden özellikle Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanacağına dair kararı bildirmişlerdi. Ne zaman ki İngiliz liginden iki takım finali oynama hakkını kazanınca ibre değişti; hatta önce İngiltere Sayın Başbakanı'na da bu arada da ulaşamadık, kendisi çok büyük bir baskı yaptı. Biz de yetkili kişiler ile UEFA'ya baskı yaptıysak da sonunda bize 2023 Şampiyonlar Ligi finalini verme taahhüdünde bulundular ve Portekiz'e bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalini kaydırdılar." dedi.





FORMULA 1 AÇIKLAMASI

Formula 1 için de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Formula 1'de de geçen yıl bizde çok çok başarılı bir organizasyon yapıldı. Formula 1'de katılımcıların hepsi de gerek organizasyonun gerekse pistin kendileri için verimli olduğunu söylediler ve memnuniyetle ayrıldılar. Önce bize Formula 1'in verildiğini söylediler ancak daha sonra iptal ettiler. Biz de olanda bir hayır vardır diyoruz ve çok da üzülmüyoruz." ifadelerini kullandı.