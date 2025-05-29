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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde kabul etti.

Ziyaret sırasında sıcak ve samimi anlar yaşandı.

FORMA HEDİYE ETTİ

Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu Galatasaray formasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hediyeyi alırken, "Formayı da 53 yapmış." dedi. Barış Alper Yılmaz ise, "Her zaman." diyerek karşılık verdi.

"BURADA, NEREYE GİDİYOR?"

Hemen ardından Erdoğan, Galatasaraylı futbolcuyu Dursun Özbek'e göstererek "Bu gidiyor mu?" diye sordu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yok yok burada, nereye gidiyor?" sözleriyle Erdoğan'a yanıt verdi.