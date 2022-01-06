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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a kutlama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 00:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a kutlama

    Katar'da düzenlenen Süper Kupa finalinde Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021’i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Beşiktaş a kutlama #1

     

     


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