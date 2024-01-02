Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa maçı için açıklama: Açık bir şekilde sabotaj var 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süper kupa maçındaki krize değindi. Erdoğan, "Burada Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi var" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında ertelenen 2023 Süper Kupa maçıyla ilgili de konuştu.

Fenerbahçe ile Galaratasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak ertelenen mücadeleyle ilgili Erdoğan, şöyle konuştu:

Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Provokasyonlarla, art niyetli söylemlerle, ülkemizi bölgedeki ortaklarından, tarihi bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhaledefin de desteğiyle spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyüruz. İnançlar ve ülkeler hedef alınıyor.

"Açık bir sabotaj girişimi var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelmek uğruna bu pespaye ve tehlikeli nefret siyasetine gönülllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak.

Ne olmuştu?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da 29 Aralık Cuma saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, müsabaka öncesi yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesi iddiası sonrası takımlar sahaya çıkmayı reddetmiş ve talepler karşılık bulmayınca maçın iptal edildiği bilgisi verilmişti.