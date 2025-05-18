Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

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Süper Lig'de bir sezonda daha şampiyonluk yarışı son buldu.

Galatasaray şampiyonluğa 89 puanla ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Böylelikle sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğu göğüslemiş oldu.

"GALATASARAY'I YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Galatasaray'ın şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.