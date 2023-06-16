Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti
DHA

uzun süren 2022-2023 sezonunu lider tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Günlerdir süren görkemli şampiyonluk kutlamaları sonrası Galatasaray takımı önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 şampiyonu Galatasaray ekibini kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti

53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi

Samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya da görüşmeye eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti