Cüneyt Çakır, Berkan'ın pozisyonuna neden penaltı verdiğini açıkladı

Galatasaray'ın Altay ile 2-2 berabere kaldığı maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların aleyhine penaltı kararına hükmeden Cüneyt Çakır, kararının nedenini "Kurallar değişti" olarak açıkladı.

Her geçen gün zirveden uzaklaşan Galatasaray , Altay karşısında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadelenin son bölümüne önde giren sarı-kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği penaltı golüne engel olamadı.

BERKAN İTİRAZ ETTİ

Penaltıya sebebiyet veren Berkan Kutlu'nun, maç sonunda hakem Cüneyt Çakır ile pozisyonu konuştuğu ortaya çıktı.

23 yaşındaki genç futbolcunun; Çakır'a, "Hocam gerçekten öğrenmek için soruyorum. Top göğsümden koluma gelirken, nasıl penaltı olur?" dediği öğrenildi.

"SAĞ KOLUNA GELDİĞİ İÇİN PENALTI"

Çakır'ın da pozisyonu anlatıp, "Top senin sağ koluna geliyor. Ama top senin kapalı olan sol koluna gelmiş olsaydı, penaltı olmazdı. Yeni kural ile böyle oluyor, sağ koluna geldiği için penaltı verildi." yanıtını verdiği bilgisine ulaşıldı.

"ELLERİMİ NASIL SAKLAYABİLİRİM"

Fanatik'te yer alan habere göre; konuşmanın devamında Berkan'ın, "Hocam havaya çıkarken, ellerimi nasıl saklayabilirim?" diye sorduğu bildirildi.

Çakır ise son olarak, "Kurallar değişti. Yeni kurallara göre bu pozisyonda penaltı vermek zorundaydım." ifadelerini kullandı.