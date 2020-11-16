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    Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçını yönetecek

    FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya takımları arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasında düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 14:37
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 15:01
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    Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçını yönetecek

    FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya takımları arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

    4. HAKEM METE KALKAVAN

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

    Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

    Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçını yönetecek #1

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