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    Cüneyt Çakır dünyanın en iyi ikinci hakemi seçildi

    Cüneyt Çakır dünyanın en iyi ikinci hakemi seçildi

    Türkiye'de farklı Avrupa'da farklı maç yönettiği söylenen Cüneyt Çakır, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından son 10 yılın en iyi ikinci hakemi seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 12:31
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    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünyada son 10 yılın en iyi hakemler listesini açıkladı.

    Hazırlanan sıralamada, 2011 ile 2021 yılları arasını kapsayan dönemde her yıl için ilk 20 hakem listesinin baz alındığı belirtildi.

    FELIX BRYCH 1. SIRADA YER ALDI

    Son 7 yılda bu listenin zirvesinde yer alan ve toplamda en çok puanı toplayan Alman hakem Felix Brych, son 10 yılın en başarılı hakemi oldu.

    Cüneyt Çakır dünyanın en iyi ikinci hakemi seçildi #1

    Brych'in 141 puanla zirveye oturduğu listede Cüneyt Çakır, 140 puanla ikinci sırada yer aldı.

    Deneyimli hakem, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti. Bunun yanı sıra Çakır, UEFA ve FIFA turnuvalarında birbirinden önemli maçlarda düdük çaldı.

    Cüneyt Çakır dünyanın en iyi ikinci hakemi seçildi #2

    TÜRKİYE'DE FARKLI AVRUPA'DA FARKLI YÖNETİYOR

    Diğer taraftan Avrupa'da birbirinden önemli maçlara atanan 44 yaşındaki hakemin Türkiye'deki performansı tartışılmaya devam ediliyor.

    Türk futbolseverler, Çakır'ın Süper Lig'de farklı Avrupa'da farklı maç yönettiğini düşünüyor.

    Liste şu şekilde:

    1-Felix Brych
    2-Cüneyt Çakır
    3-Kuipers
    4-Niccola Rizzoli
    5-Nestor Pitana
    6-Howard Webb
    7-Damir Skomina
    8-Martin Atkinson
    9-Viktor Kassai
    10-Mateu Lahoz

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