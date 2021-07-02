Cüneyt Çakır, EURO 2020 finalini yönetebilir

FIFA kokartlı başarılı hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi, EURO 2020 yarı final ve final maçlarını yönetecek hakemler kafilesine dahil edilerek Londra'ya davet edildiler.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) milli takımımız hayal kırıklığı yaratırken, FIFA kokartlı başarılı hakemimiz Cüneyt Çakır ve yardımcıları Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.

Grup maçlarında başarılı performans sergileyen hakemlerimiz, çeyrek final maçlarında görevlendirilmezken yarı final ve final maçlarını yönetecek hakem kafilesine dahil edildiler.

LONDRA'YA GİTTİLER

Çakır ve yardımcıları, atama beklemek üzere UEFA tarafından Londra'ya davet edildi.

Londra'da oynanacak yarı final ve final maçları için 7 hakem grubu davet alırken Türk hakemler kampa girmek üzere Londra'ya gitti.

4 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

EURO 2020'de yarı final maçlarını yönetecek hakemler 4 Temmuz'da açıklanacak.

Bu maçlar için 7 aday var. 7 hakem ve yardımcılarından 3'üne UEFA tarafından yarı finaller ve final maçında görev verilecek.

2012'DE YARI FİNALİ YÖNETMİŞTİ

Yarı final veya final maçı almak için şansı çok yüksek olan Çakır, Euro 2012'de İspanya ile Portekiz arasında oynanan yarı finali yönetmişti.

ÇAKIR, TARİHE GEÇTİ

Son olarak İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son 16 turu müsabakasında görev yapan Cüneyt Çakır bu karşılaşma ile turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem olmuştu.

EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de toplam 9 maçta görev yapan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, yarı finaller veya final maçında görev almayı beklerken, şimdiye kadar 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakada düdük çaldı.