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    Cüneyt Çakır, hakem hocası oldu

    Cüneyt Çakır, hakem hocası oldu

    Eski hakem Cüneyt Çakır, TFF ile yaptığı anlaşma neticesinde hakem hocalığı görevine resmen başladı. Çakır, yeni görevinden ayda 100 bin lira kazanacak.
    • 04.10.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 12:09
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    Ağustos ayında hakemliğe veda eden Cüneyt Çakır'ın hakem hocalığı yapacağı kesinleşti.

    45 yaşındaki efsane hakem  Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla hakem hocası oldu. Tecrübeli ismin bu görev karşılığında ayda 100 bin lira kazanacağı belirtildi.

    Cüneyt Çakır, hakem hocası oldu #1

    Birçok ülkeden teklif almıştı

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada Çakır'ın yurt dışından birçok teklif almasına karşın gitmediğini ve Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini ifade etmişti.

    Cüneyt Çakır bilindiği üzere Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan hakemlik teklifi almıştı.

    Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı - HABERİ

    Cüneyt Çakır, hakem hocası oldu #2


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