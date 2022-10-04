Cüneyt Çakır, hakem hocası oldu

Eski hakem Cüneyt Çakır, TFF ile yaptığı anlaşma neticesinde hakem hocalığı görevine resmen başladı. Çakır, yeni görevinden ayda 100 bin lira kazanacak.

Ağustos ayında hakemliğe veda eden Cüneyt Çakır'ın hakem hocalığı yapacağı kesinleşti.

45 yaşındaki efsane hakem Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla hakem hocası oldu. Tecrübeli ismin bu görev karşılığında ayda 100 bin lira kazanacağı belirtildi.





Birçok ülkeden teklif almıştı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada Çakır'ın yurt dışından birçok teklif almasına karşın gitmediğini ve Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini ifade etmişti.

Cüneyt Çakır bilindiği üzere Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan hakemlik teklifi almıştı.