Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakacağı ve jübile yapacağı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, beIN Sports canlı yayınına katıldı.

Büyükekşi yaptığı açıklamada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yurt dışından birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi.

"Kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istiyor"



Büyükekşi, "Geçen hafta Bolu'da bir kamp, seminer gerçekleştirdik. Seminerde MHK'ya Cüneyt Çakır hocamız başvurmuş, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi. Birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini söyledi"

Çakırın camiaya katkı sağlamak istedğini belirten Büyükekşi, "Sonraki dönemde de alt kademedeki hakemlere eğitip vermek, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum dedi. Bu camiaya katkı sağlayacağım dedi. Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini söyledi. Bu isteğini hem MHK, hem de TFF Yönetim Kurulu ve ben son derece uygun gördük. Bu motivasyon, bizim için son derece önemli. Cüneyt Hocanın, hakem yetiştirme isteği son derece önemli. "dedi.

"Hocamıza bir jübile maçı düzenlemek istiyoruz"

Çakır'ın önemli bir değer olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Bu zamana kadar hakem eğitmeni olarak hocalar getirdik yurt dışından. Biz kendi değerimizi ve en başarılı hakemlerimizden bir tanesini, hakem eğitmeni olarak atadık. Kendisi inşallah ileride biz nasıl yurt dışından hakem getiriyorsak, o da yurt dışına eğitmen hakem olarak gider. Cüneyt Çakır, bizim için önemli bir değer. Türkiye'yi 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti. 2015 yılında da Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Hocamıza bir jübile maçı düzenlemek istiyoruz. Türk hakemliğine yakışır bir şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadarki çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmaları için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Cüneyt Çakır hakemliği bırakıp eğitimci olmak istediğini TFF yetkililerine bildirdi"

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin demecinden kısa bir süre önce "Cüneyt Çakır hakemliği bırakıp eğitimci olmak istediğini TFF yetkililerine bildirdi, TFF yetkilileri bu isteği kabul etti." şeklinde tweet atarak Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakma kararını takipçileriyle paylaşmıştı.

Cüneyt Çakır'ın kariyeri

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda görev alırken, kariyerinde 53'ü A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.



44 yaşındaki Çakır'ın FIFA hakemi olduğu 2006 yılından bu yana devam eden uluslararası hakemlik kariyerinin önemli satır başları şöyle:



Dünya Kupası:

2018 FIFA Dünya Kupası 2 maç ve Yarı Final

2014 FIFA Dünya Kupası 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem

Avrupa Şampiyonası:

EURO 2016 3 maç

EURO 2012 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü Hakemi

Olimpiyat Oyunları:

Rio Olimpiyatları 2016 çeyrek final 44 yıl aradan sonra Olimpiyatlar'da görev alan ilk Türk hakemi

Şampiyonlar Ligi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2016 2 Yarı Final

Şampiyonlar Ligi Finali 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi 2015 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2012 Yarı Final

Avrupa Ligi:

UEFA Avrupa Ligi 2014 Yarı Final

UEFA Avrupa Ligi 2010 Yarı Final

Dünya Kulüpler Şampiyonası:

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 Final