Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerini sonlandırdı

A Milli Takımımız Gaziantep'te özel maçta Çekya ile karşılaşıyor. Türkiye'yi uzun yıllar uluslararası alanda başarıyla temsil eden FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, oynanan maçta jübile yaptı.

28 yıl hakemlik yapan ve uzun yıllar ülkemizi uluslararası alanda temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, A Milli Takımımızın Çekya ile oynadığı maçta jübile yaptı.

Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptı ve düdüğünü İskoç hakem William Collum'a bıraktı.

1679. maçını yönetti

Çakır, UEFA'dan alınan özel izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını yönetti. Bu mücadele Cüneyt Çakır'ın kariyerindeki 1679. maç oldu.

Tribünler Çakır'ı alkışladı

Cüneyt Çakır sahayı terk ederken tribünleri selamladı. Taraftarlar ise Çakır'a sevgi gösterisinde bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saha kenarında Cüneyt Çakır'a çiçek ve plaket verdi.