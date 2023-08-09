Cüneyt Çakır, MHK Başkanı oldu! İşte o ülke...

Aktif hakemliği yakın zamanda bırakan Cüneyt Çakır, Gürcistan'da MHK Başkanlığına getirildi.
Güncellenme:
Yayınlanma:
09.08.2023 - 17:33
Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına getirildi.
Detaylar birazdan...
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