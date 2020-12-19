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    Cüneyt Çakır saçını kazıttı

    Cüneyt Çakır saçını kazıttı

    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yeni saç stili de dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 19:06
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 19:29
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    Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk olurken maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın saçı da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

    ÇAKIR'IN YENİ STİLİ

    Daha önce akan saç boyasıyla haber olan tecrübeli hakemin saçını kazıtması dikkat çekti.

    Cüneyt Çakır saçını kazıttı #1

    Cüneyt Çakır saçını kazıttı #2

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