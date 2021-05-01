Cüneyt Çakır: VAR hala çok yeni bir uygulama

Cüneyt Çakır: VAR hala çok yeni bir uygulama

Hakem Cüneyt Çakır TFF'nin dergisinde verdiği röportajda VAR'ın çok yeni bir uygulama olduğunu açıkladı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, kariyerinin başından beri başarıda süreklilik yakalamaya çalıştığını ifade etti.

Cüneyt Çakır, Türkiye Futbol Federasyonunun TamSaha dergisinin mayıs ayı sayısında yayımlanan röportajında, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev alacak olmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

"BİZ EKİPTEN ZİYADE BİR AİLE GİBİYİZ"

İstikrarda çok çalışmanın önemini vurgulayan 44 yaşındaki hakem, "Başından beri hedefimiz başarıda sürekliliği yakalamaktı. 10 yıl önce ne söylediysek büyük bir gayretle gerçekleştirmeye çalıştık. Çok şükür Allah bugünü nasip etti. Üst üste beşinci turnuvamıza katılacağız.

Biz artık bir ekipten ziyade bir aile gibiyiz. Çok büyük hedeflere beraber koştuk. Çok büyük başarılara beraber imza attık. Hep birlikte hep çok çalıştık. Bu haberi Riva'da, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde üçümüz yan yanayken aldığımızda bir kez daha bu büyük gururu birlikte paylaşmanın keyfini yaşadık.

"İSTİKRAR YAKALAMANIN SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK"

İstikrar yakalamanın sırrı çok çalışmak, hedefleri doğru belirlemek, hedefe giden yoldaki basamakları sabırla, azimle çıkmak. Her gün yeni başlıyormuş gibi heyecanla öğrenmeye devam etmek. Bazen etrafta olan gürültü patırtıya aldırmadan sükunetle yürümeyi becerebilmek." ifadelerini kullandı.

"SAHA DIŞI BASKI ORTAMI HER ZAMAN VAR"

Salgın sürecinin herkes için çok zor geçtiğini ve seyircili maçları çok özlediklerini anlatan Çakır, "Saha dışı baskı ortamı her zaman var. Biz hakemler olarak kendimizi her zaman bu baskı ortamının dışında tutmak durumundayız.

Hakemlerimize karşı daha pozitif bir yaklaşım ve saygı, oyunun daha iyi oynanması için temel unsurlardır. Teknoloji geliştikçe her alana olduğu gibi futbolun içine de daha çok girmeye başladı. Kaçınılmaz bir durum.

Olumlu katkı sağlayacak her gelişmeye sıcak bakıyoruz. VAR ile ilgili uygulamaların hangi durumlarda yapıldığını iyi bilerek yorumda bulunmak lazım.

"VAR HALA ÇOK YENİ BİR UYGULAMA"

Oyunun ruhunu bozmadan bariz durumlarda devreye giren bir uygulama olması gerekirken, hakem yanlış taç verdi diye devreye girmesini beklersek faydasını anlamak yerine detaylarda boğuluruz. VAR hala çok yeni bir uygulama ve zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın en iyi liglerinde bile tartışılıyor. Futbol ailesinin eleştirileriyle ve katkılarıyla zamanla herkesin kabul edeceği bir seviyeye geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZ SAHAYA ÇIKTIĞIMIZDA 84 MİLYON KİŞİYİZ"

İyi hakem olmak isteyen kişilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Çakır, milli takımın başarısının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takımımızın başarısı bizim için çok önemli. Bizim hedefimiz ilk maçımızı iyi yönetmek. Avrupa'nın en üst düzey hakemleri bu turnuvada olacak. Burada olan her hakem final yönetebilecek kapasitede. Tüm hakemler bir önceki turnuvadan beri hem ulusal hem uluslararası müsabakalarda takip edilerek bu turnuvaya çağırılıyor.

Turnuvaları bu gözle değerlendirmek lazım. Türk milletine her zaman dualarıyla, kalpten başarı dilekleriyle hep yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Biz sahaya çıktığımız zaman 84 milyon kişiyiz."