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    Cüneyt Çakır'ın 29'uncu derbisi

    Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maçta görev yapacak FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 29. derbisini yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 17:10
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    Cüneyt Çakır'ın 29'uncu derbisi

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve şampiyonluk yarışında belirleyici olacak derbiye, deneyimli hakem Cüneyt Çakır'ı atadı.

    Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten Çakır, daha önce 28 derbide görev yaptı.

    ÇAKIR'IN BU SEZON 3. DERBİSİ

    İki (2014-2018) FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek.

    Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.

    Cüneyt Çakır ın 29 uncu derbisi #1

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