Cüneyt Dumlupınar: Fenerbahçe Rassoul'u istedi

Adana Demirspor'un eski hocası Cüneyt Dumlupınar, Fenerbahçe'nin devre arasında Senegalli stoper Rassoul ile ilgilendiğini söyledi.

Devre arası transfer döneminde Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Macar stoperden önce Rassoul ile ilgilendiği ortaya çıktı.

"F.BAHÇE DE İLGİLENDİ"

Radyaspor'a konuşan Adana Demirspor'un eski hocası Cüneyt Dumlupınar, "Joher Rassoul'ü çok seviyorum. Rassoul karaketerli ve yetenekli bir oyuncu. Rassoul'ü devre arasında birçok kulüp istedi, Fenerbahçe de ilgilendi. Rassoul defansın her pozisyonunda oynayabiliyor, iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor." dedi.

Dumlupınar, "Rassoul şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Fenerbahçe'nin mevcut stoperlerine saygı duyuyorum fakat Rassoul, Fenerbahçe'de oynayabilecek potansiyele ve yeteneğe sahip. Rassoul'un Adana Demirspor'a transferinde başkanımız Murat Sancak büyük bir fedakarlık yapmıştı." ifadelerini kullandı.