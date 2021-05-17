Cyle Larin: Avrupa'da oynamayı hayal ediyorum

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin, amacının Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın bu sezon kazandığı şampiyonluğa büyük bir katkı sağlayan Cyle Larin, açıklamalarda bulundu.

"SAKATLIKLAR OLDU"

"Sakatlıklar oldu, inişler çıkışlar oldu, duygusal olarak çok zor bir dönemdi ancak arkadaşlarımla beraber büyük bir çaba gösterdik ve şampiyon olduk."





"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

NTV'ye konuşan Larin, "Benim işim saha içerisinde yapmam gerekeni yapmak. Avrupa'da oynamayı tabii ki ben de hayal ediyorum ancak Beşiktaş'ta da mutluyum." dedi.