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    Cyle Larin: Avrupa'da oynamayı hayal ediyorum

    Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin, amacının Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 13:02
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    Cyle Larin: Avrupa'da oynamayı hayal ediyorum

    Beşiktaş'ın bu sezon kazandığı şampiyonluğa büyük bir katkı sağlayan Cyle Larin, açıklamalarda bulundu.

    "SAKATLIKLAR OLDU"

    "Sakatlıklar oldu, inişler çıkışlar oldu, duygusal olarak çok zor bir dönemdi ancak arkadaşlarımla beraber büyük bir çaba gösterdik ve şampiyon olduk."

    Cyle Larin: Avrupa da oynamayı hayal ediyorum #1

    "BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

    NTV'ye konuşan Larin, "Benim işim saha içerisinde yapmam gerekeni yapmak. Avrupa'da oynamayı tabii ki ben de hayal ediyorum ancak Beşiktaş'ta da mutluyum." dedi.

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