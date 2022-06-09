Başakşehir yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'i istediği iddia edildi. Peki, Cyle Larin, Başakşehir'e mi gidiyor?

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu, Başakşehir'e ilaç oldu ve Aykut Kocaman'dan sonra takımı toparlama dönemine soktu.

Genç teknik adamın peş peşe aldığı galibiyetler Türk futbolunda ilgi ve takdir toplamaya başladı.

Sezonu iyi geçiren Belözoğlu ve takım, 2022-2023 sezonu için hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda transferler için çalışmalar yapan Emre Belözoğlu'nun Cyle Larin'i istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçiren Cyle Larin iddialarıyla ilgili, "Cyle Larin, Başakşehir'e mi gidiyor?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Cyle Larin, Başakşehir'e mi gidiyor? İşte yanıtı...

Cyle Larin, Başakşehir'e mi gidiyor?

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; şimdiye kadar Patryk Szysz ve Francis Nzaba'yı kadrosuna katan İstanbul temsilcisi, Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla önemli bir takviyeyi gerçekleştirme aşamasına geldi.

O isim; Beşiktaş forması giyen Cyle Larin. Golcü futbolcu ile kurulan temaslar verimli geçti.

Emre Belözoğlu takımdan ayrılan Trezeguet'nin yerine Beşiktaş'la anlaşamayan Cyle Larin'i talep etmişti.

Medipol Başakşehir yönetimi, Kanadalı yıldızla temasa geçerken yıllık maaş konusunda anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu ifade edildi.