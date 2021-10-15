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    Cyle Larin: Galatasaray maçında Beşiktaş'ı göstereceğiz

    Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Larin, "Sporting ve Galatasaray maçları önemli" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 22:20
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    Cyle Larin: Galatasaray maçında Beşiktaş'ı göstereceğiz

    Beşiktaş'ta Cyle Larin, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

    Daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Larin, "2. yarıda daha iyiydik, daha iyi oynadık ama rakip 2 fırsat buldu, 2 gol attı. Kabul etmemiz gereken bir şey var, 3 gol yememeliydik. İdmanlarda daha çok çalışacağız. Biz daha iyi olmalıydık, yeterince iyi değildi." dedi.

    Cyle Larin: Galatasaray maçında Beşiktaş ı göstereceğiz #1

    "GALATASARAY MAÇINDA GÖSTERECEĞİZ"

    Sporting ve Galatasaray maçlarıyla ilgili görüşleri sorulan Larin, "Zor maçlar. Sporting ve Galatasaray maçları önemli. Beşiktaş olduğumuzu herkese göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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