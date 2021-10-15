Cyle Larin: Galatasaray maçında Beşiktaş'ı göstereceğiz

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Larin, "Sporting ve Galatasaray maçları önemli" dedi.

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Larin, "2. yarıda daha iyiydik, daha iyi oynadık ama rakip 2 fırsat buldu, 2 gol attı. Kabul etmemiz gereken bir şey var, 3 gol yememeliydik. İdmanlarda daha çok çalışacağız. Biz daha iyi olmalıydık, yeterince iyi değildi." dedi.





"GALATASARAY MAÇINDA GÖSTERECEĞİZ"

Sporting ve Galatasaray maçlarıyla ilgili görüşleri sorulan Larin, "Zor maçlar. Sporting ve Galatasaray maçları önemli. Beşiktaş olduğumuzu herkese göstereceğiz." ifadelerini kullandı.