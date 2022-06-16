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- Cyle Larin, Galatasaray'a mı gidiyor?
Cyle Larin, Galatasaray'a mı gidiyor?
- 16.06.2022 - 13:20
Uzun bir süredir Beşiktaş'ta top koşturan ve beğenilen Cyle Larin, transfer haberleriyle gündeme geliyor.
Beşiktaş ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran Larin'in Avrupa'ya gideceği söylendi.
Artık Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Larin'in adı son olarak Galatasaray ile anıldı.
Burak Elmas'tan görevi devralan Dursun Özbek'in ilk hamlesi teknik direktör olacak ancak futbolcu transferleri için çalışmalar başladı.
Özbek yönetimi Larin'i takıma dahil eder mi şimdilik muamma..
Detaylara ulaşmak isteyenler ise "Cyle Larin, Galatasaray'a mı gidiyor?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Cyle Larin, Galatasaray'a mı gidiyor? İşte yanıtı...
Cyle Larin, Galatasaray'a mı gidiyor?
NTV SPOR'un MİLLİYET'ten derlediği habere göre; Sezon başında Rachid Ghezzal'ı, ara transfer döneminde ise Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Siyah-Beyazlılara Cyle Larin transferiyle cevap vermeye hazırlanıyor.
Sözleşmesi biten Cyle Larin'e son olarak 1,750 milyon euro maaş öneren Beşiktaş, Kanadalı futbolcudan bir kez daha ret yemişti.