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Cyle Larin, Galatasaray'a mı gidiyor?

Cyle Larin, Galatasaray'a mı gidiyor?

Beşiktaş ile olan tüm fotoğraflarını silen Cyle Larin'in Galatasaray'la dirsek tamasında olduğu iddia edildi. Peki, Cyle Larin, Galatasaray'a mı gidiyor?