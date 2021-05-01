Cyle Larin, Hatayspor'a 4 gol atarak yıldızlaştı

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cyle Larin, Hatayspor maçında 4 gol birden atarak 7-0'lık galibiyetin mimarı oldu.

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 gibi bir skorla mağlup ederken siyah-beyazlıların forveti Cyle Larin attığı 4 golle maçın yıldızı oldu.

Maç öncesinde bu sezon 15 golle takımına katkı sağlayan Kanadalı futbolcu 4 gol atarak Hatayspor'un ipini çeken isim oldu.

Sosyal medyada büyük övgüler alan başarılı oyuncu gol sayısını da 19'a çıkardı.