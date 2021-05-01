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    Cyle Larin, Hatayspor'a 4 gol atarak yıldızlaştı

    Cyle Larin, Hatayspor'a 4 gol atarak yıldızlaştı

    Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cyle Larin, Hatayspor maçında 4 gol birden atarak 7-0'lık galibiyetin mimarı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 22:36
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 22:49
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    Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 gibi bir skorla mağlup ederken siyah-beyazlıların forveti Cyle Larin attığı 4 golle maçın yıldızı oldu.

    Maç öncesinde bu sezon 15 golle takımına katkı sağlayan Kanadalı futbolcu 4 gol atarak Hatayspor'un ipini çeken isim oldu.

    Sosyal medyada büyük övgüler alan başarılı oyuncu gol sayısını da 19'a çıkardı.

    Cyle Larin, Hatayspor a 4 gol atarak yıldızlaştı #1

    Cyle Larin, Hatayspor a 4 gol atarak yıldızlaştı #2

    Cyle Larin, Hatayspor a 4 gol atarak yıldızlaştı #3

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